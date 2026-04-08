El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió este día con las y los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, con quienes abordó temas pendientes, así como inquietudes del gremio, como parte del compromiso de mantener el contacto de manera periódica con cámaras y asociaciones de la localidad.

“Dialogamos para encontrar mejores oportunidades, por lo que esto dio paso a un par de gestiones en las que trabajaremos; en tanto, estaremos como hasta ahora en plena coordinación”, indicó el edil.

Asimismo, Pérez Cuéllar señaló que Ciudad Juárez tuvo casi el 70% de ocupación hotelera el pasado 2025, además, a nivel estado se posiciona con el 60% en este rubro.

Destacó la importancia que tiene el turismo para esta región fronteriza, por lo que se deben de apoyar y difundir los proyectos como en el caso del Museo Juan Gabriel, en el cual, el 90% de sus visitantes son foráneos.

“Llegan a los hoteles y preguntan por la casa o el Museo Juan Gabriel. Allí es cuando sabemos que se tomó una buena decisión al invertir por parte del Gobierno Municipal para su apertura al público, ya que esto generaría derrama económica para la ciudad”, indicó.

En este sentido, dijo, es que Ciudad Juárez ingresará como destino turístico a la plataforma TripAdvisor, con toda la información que pueda ser útil para que más personas visiten y conozcan lo bueno de la frontera.

“La plataforma cuenta con casi 490 millones de usuarios, siendo uno de los sitios favoritos de las y los viajeros a nivel mundial, por lo que la inversión de la actual administración será de 1 millón de pesos”, explicó Francisco Moreno Villafuerte, director de Turismo del Municipio.

Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, subrayó que el crecimiento que ha tenido la ciudad en el periodo 2021 al 2025, ha sido en desarrollos prioritarios; 53 plazas comerciales, 83 aprobaciones de fraccionamientos, 10 desarrollos comerciales y 7 industriales, así como cinco edificios verticales, los cuales detona la administración de Pérez Cuéllar.

“Esto es gracias al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que permite un crecimiento controlado y ordenado, por lo cual, ha sido de manera homologada en toda la ciudad gracias a la instrucción del alcalde”, subrayó.

“El acierto más grande de esta administración es precisamente el crecimiento vertical de la ciudad, ya que además de redefinir el paisaje urbano, optimiza el uso de suelo y eficienta los servicios”, puntualizó Rogelio Ramos, de Hoteles María Bonita.

Son muchos los beneficios que trae consigo la verticalidad, entre ellos la promoción de un estilo de vida más sostenible, aunado a combatir la dispersión urbana, cuyo impacto directo se releja en la seguridad pública (debido a la redensificación) y en la prestación de servicios (hospitales, escuelas, transporte, agua, luz etc).

Asimismo, al evitar la expansión horizontal de Ciudad Juárez, se optimiza la preservación de áreas naturales y agrícolas, sitios que pueden ser atractivos para el turismo y con ello fomentar la ocupación hotelera y por ende, la derrama económica de la región.

Rogelio González Alcocer, presidente del consejo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, agradeció la presencia del alcalde, así como de su equipo por su apoyo y por estar al pendiente de las necesidades del gremio.

En la reunión participaron miembros de la asociación, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales y Sergio Rodríguez, director de Protección Civil.