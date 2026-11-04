— La parálisis de Bonilla provoca nerviosismo en el PAN

–Obras públicas ya empiezan a exacerbar los nervios

El alcalde de origen cuauhtemense, Héctor Ortiz Orpinel, informó ayer que habrá 40 millones de pesos adicionales para hacerle frente a la crisis de baches que se agravó con las pasadas lluvias.

El programa contempla tapar 180 megabaches en los 35 días hábiles de noviembre y diciembre, según anunció el presidente municipal. Haciendo cuentas, eso representa apenas 5.2 baches grandotes por día. A esos hay que sumarles los baches de tamaño normal, que son prácticamente incuantificables (millones) en avenidas, calles primarias, secundarias y hasta callejones.

Esa será la tarea de las seis cuadrillas de trabajo que aseguró tiene el municipio: prácticamente un socavón diario por cuadrilla, además de quién sabe cuántos baches normales. Y eso que, se supone, todavía no se terminan los 20 millones de pesos que ya estaban programados para reparar baches de tamaño regular en un sinfín de colonias.

El alcalde no especificó si los 40 millones de pesos se destinarán exclusivamente a reparar los 180 megabaches. De ser así, las cuentas salen bastante caras: cada bache les costaría a los juarenses 222 mil 222 pesos.

¡Muy caro el relleno! ¿No?

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No cabe duda de que en la grilla de altos vuelos una enfermedad puede terminar convertida en lectura electoral. Y si alguien lo está comprobando es Marco Bonilla, quien después de dejar la Presidencia Municipal de Chihuahua para meterse de lleno en la carrera por la gubernatura de 2027, tuvo que hacer una pausa obligada por una parálisis facial de Bell.

Su video en redes sociales dividió opiniones. Para algunos, mostrar el rostro afectado fue un error de comunicación, una señal de vulnerabilidad que sus adversarios podrían aprovechar. Otros, en cambio, aplaudieron la transparencia del alcalde con licencia, pues desaparecer de la escena pública sin dar explicaciones habría abierto la puerta a rumores y especulaciones.

Lo cierto es que Bonilla decidió dar la cara, literalmente, y explicar lo que sucede. Informó que su tomografía cerebral salió normal y que ya comenzó con terapias de rehabilitación. También dejó un mensaje de determinación: “Podrá ser una prueba para mi rostro, pero jamás para mi carácter”.

Vale destacar que en una contienda que todavía no arranca oficialmente, pero donde Morena y el PAN ya miden fuerzas, cualquier movimiento se convierte en munición política.

Sin embargo, confundir una condición de salud con debilidad política sería un error. La parálisis facial no define la capacidad de un aspirante ni su futuro electoral.

Bonilla necesita recuperarse, no demostrar fortaleza frente a las cámaras. Si algo debe preocuparle al PAN no es que su candidato se ausente unos días, sino que la carrera por Chihuahua dependa de una sola figura.

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De pronto, a los del Estado y a los del Municipio les entró las ganas de construir obras y decidieron que este es el momento de llenar la ciudad de maquinaria, excavadoras, trabajadores y, por supuesto, calles cerradas.

Maru Campos trae su paquete de pasos a desnivel en Francisco Villarreal Torres, Paseo de la Victoria, Gómez Morín y Juan Pablo II, además de intervenciones en la Tecnológico. Por su parte, el Ayuntamiento de Héctor Ortiz Orpinel también construye el puente de Juan Pablo II y Valle del Sol, mientras multiplica trabajos de rehabilitación y bacheo.

Entre desviaciones, carriles reducidos, vueltas prohibidas y congestionamientos, circular por las calles y avenidas de juaritos comienza a convertirse en una prueba de paciencia para miles de automovilistas.

La crisis en la circulación vial que afecta la movilidad se agudizará conforme se acerque la temporada decembrina, pues es cuando los fronterizos traen dinerito y quieren andar en las calles y de compras.

Pero más allá de las molestias, hay una coincidencia que llama la atención: muchas de estas inversiones arrancan justo cuando se aproxima el 2027 electoral. Algunas, incluso, estarán listas durante el año de las elecciones.

A nadie le queda duda de que estas obras se programaron con fines electorales, los puentes, las inauguraciones y las fotografías cortando listones serán parte de la estrategia de quienes quieren el poder.

Maru y Morena se disputarán buena parte del territorio chihuahuense, mientras el PAN también necesita presumir resultados en Juárez.