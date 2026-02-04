—Iván trae a la Canaco más planchada que su traje de gala

—Granillo anda más movido que vendedor de tamales

El senador Adán Augusto López sigue siendo el principal escudero y defensor de la senadora Andrea Chávez, quien suspira por la gubernatura de Chihuahua.

Y es que, tras la salida de Adán de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, las ilusiones de Andrea están más “enclenques” y tambaleantes, pero el tabasqueño salió al quite, dejando claro que la juarense sigue fuerte en la precontienda interna.

Y vaya que la joven legisladora fronteriza no la tiene fácil, pues según López, a Andrea le han llovido críticas y chismes en redes, todo para darle en la torre a su proyecto político.

Pero él, muy caballero con una dama, asegura que no la va a soltar y la seguirá ayudándola para lograr cumplir su sueño.

El gesto gentil de espaldarazo de Adán le sirve a Andrea para aguantar el vendaval de rumores sobre el supuesto derrumbe de su candidatura, o ¿nomás le dará aire para lo que viene en los próximos meses en las peligrosas y bravas aguas de Morena?

***********

El abogado Legranel, Iván Pérez, trae su reelección en la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) más planchada que su traje de gala para eventos VIP de comerciantes y políticos.

Dicen los que saben que mientras el buen Iván registró su planilla “Azul” por segunda ocasión para la presidencia de la Canaco, ya le anda el gusanito por el hueso mayor, o sea, la candidatura a la alcaldía.

Porque una cosa es representar a los comerciantes y otra es despachar desde la silla grande del palacio municipal, donde —por cierto— tiene a su principal padrino político. De ese tamaño es el respaldo.

La operación para amarrar la Cámara como candidato de unidad fue más eficiente que una plancha de tintorería. No hay quien le haga sombra en la Canaco, ni en las votaciones ni en las juntas, donde las decisiones parecen estar más que cocinadas desde antes de llegar a la mesa.

*********

Vaya que el secretario de Hacienda, Jesús Granillo, anda más movido que vendedor de tamales en recorriendo las calles con baches de juaritos.

Resulta que ayer se le vio en Pueblito Mexicano en plena caza de billetes, tratando de llenar las cuentas del gobierno estatal. Pero dicen los que saben que no la tiene nada fácil.

El asunto es que la recaudación nomás no cuaja y, para muestra, un botón, uno de cada tres autos en Juárez y en todo Chihuahua anda circulando con la revalidación vehicular vencida.

En cifras, la bronca es mayúscula, de los 800 mil autos empadronados en Juárez, unos 270 mil deben la tenencia. Imagínense la lana que no está llegando a las arcas estatales.

Y el problema no es exclusivo de la frontera, en todo el estado, el padrón es de unos 2.1 millones de vehículos, y 700 mil están en las mismas.

Las malas lenguas cuentan que ni en la Secretaría de Hacienda saben bien a bien por qué hay tanta morosidad. Granillo dice que tal vez algunos dueños se mudaron a otros estados y se llevaron sus unidades sin avisar.

Mientras tanto, el gobierno estatal sigue dándole vueltas al asunto, tratando de descifrar el misterio, pero la neta es que sus estrategias para aumentar la recaudación no han dado resultados.