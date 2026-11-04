La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Chihuahua obtuvo auto de vinculación a proceso contra Rafael “N”, Javier “N”, Carlos “N”, Adrián “N”, Alexa “N” y Miriam “N”, por su probable participación en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relacionados con la posesión de cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

De acuerdo con la investigación, los hechos derivaron del cumplimiento simultáneo de órdenes de cateo, efectuados en dos inmuebles ubicados en las colonias Felipe Ángeles y Puerto Anapra, en Ciudad Juárez, diligencias que originalmente se encontraban relacionadas con una investigación por delitos previstos en la Ley de Migración.

Luego de ejecutar una orden de cateo, previamente autorizada por un juez federal, el agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron en un domicilio de la colonia Felipe Ángeles 38 cartuchos de diversos calibres, además de diversos teléfonos celulares y un vehículo.

Por otra parte, en el inmueble ubicado en la colonia Puerto Anapra fueron asegurados cinco cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y diversa documentación contenida en una mochila de camuflaje, relacionada con distintas personas físicas e instituciones financieras.

Los indicios asegurados y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez de Control, la legal la detención y, tras la formulación de imputación, dictó auto de vinculación a proceso contra los imputados; asimismo, se impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, permanecerán recluidos en el CERESO Número 2 y CERESO Número 3 en Ciudad Juarez, Chihuahua.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La Fiscalía General de la República (FGR) invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, o se comunique al teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.