Caso Crematorio Plenitud: cancelan sin explicación rueda de prensa

Ciudad Juárez.- A casi un año de que se diera a conocer el caso del crematorio Plenitud, la incertidumbre para decenas de familias juarenses continúa sin resolverse y este lunes se sumó un nuevo episodio de confusión luego de que fuera cancelada una rueda de prensa convocada por la Fiscalía General del Estado para informar avances de la investigación.

La convocatoria citaba a representantes de los medios de comunicación a las 11:00 de la mañana en el auditorio de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, donde se tenía prevista la participación de Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz en la Zona Norte; Héctor Jácome, titular de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte; y Fernando Solís, encargado del despacho de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, al lugar no acudieron los funcionarios anunciados y la rueda de prensa no se llevó a cabo. La situación generó confusión entre los representantes de medios de comunicación que acudieron al recinto, ya que no se difundió de manera pública una notificación formal sobre la cancelación del evento.

De manera extraoficial trascendió que la suspensión obedeció a causas de fuerza mayor, aunque no se ofrecieron detalles ni se informó cuándo será reprogramada la presentación de avances.

La cancelación ocurre mientras familiares de personas cuyos restos fueron enviados al crematorio continúan esperando respuestas sobre uno de los casos que más indignación ha generado en Ciudad Juárez durante el último año.

Uno de ellos es Euloterio Palacios, quien recientemente compartió el dolor que enfrenta desde que comenzaron las investigaciones relacionadas con el crematorio.

Su madre es una de las personas cuyos restos habrían sido enviados a ese lugar y, desde entonces, asegura vivir con la incertidumbre de no saber si las cenizas que conserva en un nicho corresponden realmente a ella.

Palacios explicó que fechas como el 10 de mayo se han convertido en momentos especialmente difíciles, ya que desconoce si el sitio donde acude para recordarla guarda verdaderamente los restos de su madre.

“Esa incertidumbre es lo que más duele”, expresó al solicitar a las autoridades el esclarecimiento total del caso.

El afectado pidió que se identifiquen plenamente los restos localizados y que se determine si las cenizas entregadas a las familias corresponden a sus seres queridos.

Mientras tanto, para decenas de familias la espera continúa. A casi un año del escándalo que conmocionó a la comunidad juarense, la necesidad de respuestas sigue siendo una de las principales exigencias de quienes buscan certeza para poder cerrar un proceso de duelo que permanece abierto.