Durante el octavo periodo extraordinario de sesiones, el Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por la diputada Rosana Díaz Reyes, en representación de la Comisión de Salud, con el cual, se busca garantizar el acceso al servicio de guarderías para las personas trabajadoras al servicio de los poderes del Estado, organismos públicos descentralizados, órganos constitucionales autónomos y ayuntamientos como parte de su régimen de seguridad social y prestaciones laborales.

Este dictamen contempla modificaciones al Código Administrativo del Estado de Chihuahua y a la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua, con el propósito de incorporar el servicio de guardería como parte de los derechos de seguridad social de las y los trabajadores del sector público.

También, establece la obligación de los entes públicos de garantizar este servicio para el cuidado de hijas e hijos durante la jornada laboral, ya sea mediante la prestación directa o a través de instituciones autorizadas que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Para la elaboración del dictamen se tomaron en cuenta diversos antecedentes como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que exhorta a los Estados a fortalecer los servicios de apoyo para que las responsabilidades familiares sean compatibles con el empleo; el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares; y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios de guarda infantil para las familias trabajadoras.

Esta reforma legislativa toma en consideración lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha establecido que imponer condiciones diferenciadas para acceder a servicios de guardería vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad social y al interés superior de la niñez.

De igual manera, en el documento se reconoce que la seguridad social es un derecho humano fundamental protegido por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional. En este sentido, la Ley del Seguro Social contempla los servicios de guardería como una prestación orientada a proteger el bienestar de las personas trabajadoras y contribuir al desarrollo integral de niñas y niños durante la jornada laboral de sus madres y padres.