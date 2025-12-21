Comerciantes del Mercado Fray Refugio de la Libertad, mejor conocido como San Pancho, realizaron su tradicional posada con la que concluyeron las celebraciones decembrinas organizadas por los mercados de la ciudad.



En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, acudió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien acompañó a los comerciantes durante la celebración, en la que se llevaron a cabo rifas, una función de box y presentaciones musicales.



Durante el evento se destacó que 60 mercados participaron este año en la recolección de juguetes para el Santa Bombero, una acción solidaria impulsada por los propios comerciantes.



A nombre del Presidente Municipal, Ortiz Orpinel agradeció el compromiso y la participación de los comerciantes de uno de los mercados más grandes de la ciudad, y transmitió un saludo del alcalde, quien conoce de cerca la actividad comercial al provenir de una familia dedicada a este sector, por lo que reconoce el esfuerzo diario que realizan ante ventas que no siempre son seguras y la esperanza constante de mejorar sus ingresos.



Ortiz Orpinel señaló que el Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes para mejorar el entorno de los mercados, como la instalación y rehabilitación de alumbrado, el mejoramiento de calles y la pintura de bardas, con el objetivo de ofrecer espacios más ordenados y agradables tanto para comerciantes como para clientes, además de desearles felices fiestas navideñas.



Óscar Guevara, director de Regulación Comercial, informó que este año se logró la recolección de 19 mil 500 juguetes gracias al apoyo de los comerciantes de la localidad.



Rubén Velázquez, líder del mercado San Pancho, resaltó que en esta administración han recibido acompañamiento y apoyo como nunca, lo que ha permitido avanzar en el orden y mejoramiento del mercado.



Finalmente, el secretario del Ayuntamiento destacó que el Gobierno Municipal mantiene el objetivo de trabajar de manera coordinada con los comerciantes para fortalecer el orden, la limpieza y la imagen de los mercados, al considerar que el comercio es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de la ciudad.