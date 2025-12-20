Inicio » Convive Marco Bonilla con familias de Rosales y comparte el espíritu navideño
Chihuahua

Convive Marco Bonilla con familias de Rosales y comparte el espíritu navideño

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, convivió con familias del municipio de Rosales durante su tradicional posada navideña, a invitación del presidente municipal Pepe Andujo, para compartir un mensaje de unión, esperanza y cercanía en estas fechas.

Decenas de familias se reunieron para disfrutar de alimentos, juegos, dinámicas y rifas de regalos, entre ellos bicicletas y juguetes, en un ambiente de convivencia comunitaria que distingue a este municipio.

Durante su mensaje, Bonilla recordó que la Navidad es un tiempo para valorar la sencillez, la humildad y el compartir en familia, valores que, dijo, definen a Rosales y a su gente.

Destacó además la importancia de esta comunidad para todo el estado, al señalar que el agua que resguarda su presa es fundamental para miles de familias chihuahuenses.

banner

“Vine a Rosales para desearles una Feliz Navidad, para que la pasen en familia y con ese espíritu noble y solidario que caracteriza a las y los chihuahuenses”, expresó Bonilla.

Por su parte, el presidente municipal Pepe Andujo agradeció la visita de Marco Bonilla, a quien reconoció como un aliado del municipio, y deseó a las familias un mejor año por venir, con más trabajo y oportunidades para Rosales.

Al finalizar, niñas, niños y familias se acercaron a saludar al alcalde capitalino, en un ambiente de cercanía y convivencia propio de las fiestas decembrinas.

You Might Also Like

You may also like

Celebran más de 5 mil el Festival de Posadas en Aquiles Serdán

Invita SFP a usar el Cecoci para realizar trámites en Chihuahua

Ajustarán temporalmente el trasporte gratuito para personas discapacitadas

Localizaron los cuerpos de los decapitados en las inmediaciones de la Puerta...

Participan estudiantes de la UTCH en Congreso de Comercio Internacional

Vinculado a proceso a asesino de su propia esposa en Batopilas

Juárez noticias All Right Reserved.