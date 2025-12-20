El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, convivió con familias del municipio de Rosales durante su tradicional posada navideña, a invitación del presidente municipal Pepe Andujo, para compartir un mensaje de unión, esperanza y cercanía en estas fechas.

Decenas de familias se reunieron para disfrutar de alimentos, juegos, dinámicas y rifas de regalos, entre ellos bicicletas y juguetes, en un ambiente de convivencia comunitaria que distingue a este municipio.

Durante su mensaje, Bonilla recordó que la Navidad es un tiempo para valorar la sencillez, la humildad y el compartir en familia, valores que, dijo, definen a Rosales y a su gente.

Destacó además la importancia de esta comunidad para todo el estado, al señalar que el agua que resguarda su presa es fundamental para miles de familias chihuahuenses.

“Vine a Rosales para desearles una Feliz Navidad, para que la pasen en familia y con ese espíritu noble y solidario que caracteriza a las y los chihuahuenses”, expresó Bonilla.

Por su parte, el presidente municipal Pepe Andujo agradeció la visita de Marco Bonilla, a quien reconoció como un aliado del municipio, y deseó a las familias un mejor año por venir, con más trabajo y oportunidades para Rosales.

Al finalizar, niñas, niños y familias se acercaron a saludar al alcalde capitalino, en un ambiente de cercanía y convivencia propio de las fiestas decembrinas.