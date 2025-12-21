La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) informa a la ciudadanía que este martes 23 de diciembre se llevarán a cabo trabajos de reparación en una línea de conducción de agua potable de 30 pulgadas, lo que ocasionará afectaciones temporales en el servicio en distintos puntos de la ciudad.

Las labores se realizarán de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, a lo largo del Eje Vial, desde el sector de La Cuesta hasta el kilómetro 20. El punto específico de intervención se localiza sobre el bulevar Talamás Camandari.

Como consecuencia de estos trabajos, se presentará suspensión del servicio en las colonias:

Morelos

Los Ojitos

Pánfilo Natera

Asimismo, se registrará baja presión de agua en las siguientes colonias:

División del Norte, Independencia, Panamericano, Jardines del Aeropuerto, Kilómetro 20, Colinas del Norte, Paseos del Pedregal, Barrio Nuevo, El Safari, El Mármol, Senda Real, Praderas de los Oasis, Toribio Ortega, Santa María, Primero de Septiembre, Revolución Mexicana y zonas aledañas.

Ante esta situación, se recomienda a las y los habitantes de estos sectores almacenar agua con anticipación, a fin de cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de trabajo.

La J+ agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de realizar estas labores de manera responsable, ya que tienen como objetivo mejorar la infraestructura y garantizar un mejor servicio de agua potable para todas y todos los juarenses.