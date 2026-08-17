A cuatro años de los hechos violentos del 11 de agosto de 2022, el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez registra cambios en infraestructura, seguridad, tecnología y operación, con una reducción en el porcentaje de sobrepoblación, de acuerdo con la doctora Rosa Isabel Medina Parra, profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Norte.

La especialista señaló que la crisis de 2022 evidenció la necesidad de fortalecer el control institucional, debido a que la violencia generada al interior del penal se trasladó al espacio público y afectó directamente a la población civil.

Entre febrero de 2023 y agosto de 2026, la capacidad del centro penitenciario aumentó de 3 mil 025 a 4 mil 091 espacios, es decir, mil 66 lugares adicionales.

En el mismo periodo, la población penitenciaria pasó de 3 mil 836 a 4 mil 848 personas. A pesar del incremento de internos, la sobrepoblación disminuyó de 26.8 a 18.5 por ciento.

Medina Parra destacó que, desde 2023, se han impulsado cambios en infraestructura, mecanismos de seguridad, organización interna, tecnología de control y condiciones laborales del personal.

Como parte de las medidas de supervisión, en el Cereso se realizan en promedio tres revisiones ordinarias diarias, además de al menos dos revisiones extraordinarias al mes, con apoyo de corporaciones como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La investigadora consideró que la revisión extraordinaria realizada el pasado 11 de agosto representa la continuidad de un esquema permanente de control y supervisión, más que una acción aislada.

Subrayó que el principal reto es mantener y consolidar los avances, ya que la transformación de una institución penitenciaria no depende únicamente de operativos, sino de protocolos, tecnología, profesionalización, supervisión constante y respeto a los derechos humanos.

La especialista advirtió que lo ocurrido en 2022 dejó una lección para Ciudad Juárez: cuando el control institucional se debilita dentro de un centro penitenciario, sus consecuencias pueden rebasar sus muros y convertirse en un riesgo para toda la comunidad.