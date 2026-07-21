Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró una embarcación menor que transportaba aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína y detuvo a cinco personas en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.

La acción fue resultado de operaciones de vigilancia marítima y aérea implementadas por la institución naval, como parte de las estrategias para combatir el tráfico de drogas y las actividades de la delincuencia organizada en zonas marítimas del país.

De acuerdo con la Semar, el aseguramiento representa una afectación económica estimada superior a los 335 millones de pesos para las estructuras criminales.

La Secretaría de Marina informó que el operativo inició durante un vuelo de patrullaje marítimo, cuando personal naval detectó una embarcación menor que navegaba aproximadamente a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.

Tras el avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México se trasladó hacia la zona para realizar la intercepción y aplicar los protocolos correspondientes de inspección.

Durante la revisión de la embarcación, los elementos navales localizaron 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilogramos de presunta cocaína, además de asegurar la unidad que contaba con tres motores fuera de borda.

Como resultado de la intervención, personal de la Armada de México detuvo a cinco presuntos infractores de la ley, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga y la embarcación asegurada, serán entregados al Ministerio Público Federal una vez que el buque arribe a puerto.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar el peso exacto de la sustancia asegurada y definir la situación jurídica de las personas detenidas.

La Secretaría de Marina señaló que este aseguramiento evitó que aproximadamente 3 millones 60 mil dosis de droga llegaran al mercado ilegal.

Asimismo, estimó una afectación económica de 335 millones 452 mil 500 pesos para grupos dedicados al tráfico de drogas, al impedir que los recursos obtenidos por esta actividad fortalecieran sus operaciones.

La institución naval destacó que el decomiso se incorporará a las estadísticas oficiales de aseguramientos realizados durante la actual administración.

Hasta el momento, la Armada de México reporta cerca de 78.5 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas, como resultado de acciones permanentes de vigilancia aérea, marítima y terrestre.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará realizando operaciones coordinadas con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para inhibir las actividades de la delincuencia organizada.

La dependencia señaló que estos operativos buscan fortalecer el Estado de derecho, proteger las costas mexicanas y contribuir a la seguridad de la población mediante acciones contra el tráfico ilícito de drogas.