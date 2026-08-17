Fue el pasado 15 de agosto cuando la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dio inicio a la carrera pedestre con la que el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia rompió el listón de sus festejos por su 50 Aniversario.

En la línea de arranque se respiraba una dualidad muy particular. Por un lado, estaban los corredores experimentados con sus perros más atléticos, tensando la correa y listos para devorarse los 3 kilómetros del circuito —que comprendía la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Ing. David Herrera Jordán—. Por el otro, el verdadero espíritu recreativo del evento: perritos de todas las razas y tamaños que no entendían de marcas ni cronómetros.

Al escucharse la señal de salida, la marea vaquera se puso en marcha. Mientras los más veloces salieron impulsados a todo trote, un grupo considerable de 300 participantes tuvo que lidiar con la curiosidad canina. Hubo sabuesos que prefirieron detenerse a olfatear cada brizna de hierba del Parque Extremo, pequeños mestizos que optaron por saludar efusivamente a sus vecinos de carril y dueños que terminaron cambiando el trote rápido por una caminata tranquila, entre risas y tirones amigables de correa. Nadie llevaba prisa por competir; la prioridad era disfrutar el trayecto y del paisaje urbano.

Más allá de los tenis sudados y las lenguas afuera, cada metro recorrido llevaba consigo un peso simbólico enorme. Cumplir 50 años no es un hito menor para el Departamento de Ciencias Veterinarias de la UACJ. Cinco décadas de formar médicos veterinarios zootecnistas significan generaciones de profesionales dedicados al bienestar animal, la salud pública y la producción sostenible en la región.

Esta caminata recreativa no fue un evento deportivo y un tributo vivo al vínculo entre la comunidad juarense y sus animales, ese mismo lazo que la institución ha protegido y profesionalizado durante medio siglo.

El tramo final en el Parque Extremo regaló las mejores estampas de la jornada. Cruzar la meta no requería romper una cinta de récord, sino llegar juntos. Hubo quienes cruzaron esprintando hombro a hombro con sus mascotas, otros que llegaron sosteniendo en brazos a los perritos más pequeños ya fatigados, y familias enteras que terminaron el recorrido caminando a paso firme.

Aunque la convivencia fue el motor principal, la chispa deportiva no quedó fuera: la organización otorgó reconocimientos a los tres primeros lugares de las ramas varonil y femenil, aplaudiendo a quienes lograron mantener el ritmo junto a sus acompañantes de cuatro patas.

Categoría mascotas

1º Napoleón

2º Tonachi

3º Mumu

4º Cazadora

Categoría UACJ

Femenil

1º Mónica Gutiérrez

2º Adriana Landeros

3º Evelyn Chávez

Varonil

1º Kevin Corral

2º Juan del Monte

3º Emilio Muñoz

Categoría público en general:

Femenil

1º Mayra Gutiérrez

2º Isabel Zamora

3º Sofía Speer

Varonil

1º Santiago Torres

2º Sergio Puentes

Al final, entre tazones de agua para los atletas caninos, fotos del recuerdo luciendo el sombrero vaquero y sonrisas compartidas, el mensaje quedó claro: Veterinaria UACJ celebró sus primeros 50 años como mejor sabe hacerlo, uniendo a la comunidad y dejando una huella imborrable en la historia de la ciudad.