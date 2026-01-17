La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que se dará inicio este año con un ciclo de cine comentado en celebración del Día del Biólogo.

El ciclo se llevará a cabo del 20 al 23 de enero, en conde se contará con la participación de biólogas y biólogos locales que participarán comentando las películas.

Las funciones serán a partir de las 6:00 pm en la Sala Arturo Ripstein en el Centro Cultural de las Fronteras UACJ.

La entrada será completamente libre, sin embargo, el cupo será limitado