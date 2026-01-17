sábado, enero 17, 2026
Ciudad Juárez

Realizará la UACJ del 20 al 23 de enero Ciclo de Cine Comentado

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que se dará inicio este año con un ciclo de cine comentado en celebración del Día del Biólogo.

El ciclo se llevará a cabo del 20 al 23 de enero, en conde se contará con la participación de biólogas y biólogos locales que participarán comentando las películas.

Las funciones serán a partir de las 6:00 pm en la Sala Arturo Ripstein en el Centro Cultural de las Fronteras UACJ.

La entrada será completamente libre, sin embargo, el cupo será limitado

