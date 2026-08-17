Ojinaga, Chih.- Chihuahua necesita una planeación regional efectiva que permita atender las necesidades de cada zona del estado y convertir su potencial en mejores condiciones de vida para las familias, afirmó Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante una gira de trabajo por Ojinaga, Pérez Cuéllar sostuvo encuentros con exalcaldes, empresarios y liderazgos de comunidades de Ojinaga, Aquiles Serdán, Coyame y Jiménez, quienes compartieron las principales necesidades de sus municipios y expresaron su respaldo al proyecto que encabeza.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez llamó a mantener el trabajo y no caer en excesos de confianza de cara al proceso que vive Morena en Chihuahua.

“Agradezco mucho sus buenas intenciones sobre nuestra posibilidad de llegar a la Coordinación Estatal, pero no será una tarea fácil. No debemos confiarnos ni un momento. Sería un error garrafal no salir a pelear y trabajar por los 67 municipios”, señaló.

Pérez Cuéllar destacó que su proyecto tiene como una de sus principales características el trabajo permanente en territorio y el contacto directo con la ciudadanía.

“Ustedes me conocen. Soy un hombre de territorio y pueden revisar nuestras redes: hay trabajo todos los días. Esa es nuestra manera de asumir cualquier responsabilidad, estando cerca de la gente y escuchando directamente sus necesidades”, afirmó.

Durante los encuentros se plantearon algunos de los principales retos que enfrenta esta región del estado, particularmente la falta de agua, las condiciones de las carreteras, la necesidad de generar mayores oportunidades para las familias, fortalecer la atención a la salud e impulsar proyectos estratégicos como el Rastro TIF.

Ante este panorama, Pérez Cuéllar sostuvo que Chihuahua ya no puede seguir atendiendo sus regiones con soluciones aisladas, sino que requiere una verdadera estrategia de desarrollo regional que reconozca las necesidades y fortalezas particulares de cada municipio.

“Nos urge una planeación efectiva del desarrollo regional. Tenemos que atender temas esenciales como el agua, las carreteras, la salud, la infraestructura y proyectos productivos que permitan generar oportunidades y arraigo para las familias”, enfatizó.

Asimismo, señaló que para enfrentar estos rezagos será indispensable recuperar una relación de coordinación con el Gobierno de México.

“Tenemos que terminar con ese divorcio con la Federación. Chihuahua no gana nada con la confrontación permanente. Necesitamos coordinación, gestión y trabajo conjunto para resolver los problemas que realmente le preocupan a la gente”, expresó.

Finalmente, Pérez Cuéllar reiteró que el reto no solamente es ganar la Coordinación Estatal, sino construir un movimiento fuerte, organizado y presente en cada rincón de Chihuahua.

“Hay que seguir caminando, escuchando y organizándonos. La transformación de Chihuahua se va a construir desde el territorio y con una visión de desarrollo para todas sus regiones”, concluyó.