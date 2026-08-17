Durante este domingo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevo a cabo trabajos para reparar una fuga de agua potable de gran magnitud que se registró en el Fraccionamiento Pradera Dorada y que ocasionó afectaciones en el suministro de agua en la zona.

Cuadrillas del Departamento de Agua Potable, realizaron las maniobras sobre la calle Rancho Vista Nueva, donde se localizó la fuga en una línea de seis pulgadas de diámetro.

Para atender la fuga, el personal de la JMAS trabajó durante aproximadamente cinco horas y utilizó maquinaria especializada para realizar las labores de reparación.

Una vez concluidos los trabajos, se procederá a restablecer el servicio de agua potable en las zonas que resultaron afectadas del Fraccionamiento Pradera Dorada.

La JMAS agradece la comprensión y paciencia de las y los vecinos durante el desarrollo de las maniobras y refrenda su compromiso de trabajar para restablecer el servicio de agua potable de la zona en el menor tiempo posible.