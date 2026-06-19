Caos en Nueva York: disparos en Times Square

Nueva York.- Una balacera registrada la tarde de este jueves 18 de junio en el corazón de Times Square provocó momentos de pánico entre cientos de turistas, residentes y aficionados que se encontraban en la zona, una de las más visitadas del mundo. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas corriendo y buscando refugio mientras se escuchaban varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Nueva York (NYPD), el incidente ocurrió cerca de la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, alrededor de las 3:40 de la tarde. Las autoridades indicaron que el tiroteo se originó tras una disputa entre varias personas que terminó con disparos en plena vía pública.

Las cámaras de vigilancia captaron a al menos dos individuos vestidos de negro realizando disparos en medio de una multitud. El hecho ocurrió apenas horas después del multitudinario desfile celebrado en Nueva York para festejar el campeonato de los Knicks, lo que mantenía las calles llenas de visitantes y un fuerte despliegue de seguridad.

La policía informó que un sospechoso fue detenido poco después de los hechos y que un arma de fuego fue asegurada en la escena. Aunque algunos reportes iniciales señalaron que no había heridos por los disparos, servicios de emergencia trasladaron al menos a una persona a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque y la posible participación de más personas.

El incidente vuelve a poner bajo los reflectores la seguridad en Times Square, uno de los principales centros turísticos de Estados Unidos, donde recientemente también se registraron otros episodios violentos relacionados con celebrac