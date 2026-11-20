El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, impartió el Taller de Capacitación sobre el modelo de atención del Tribunal Especializado en Narcomenudeo a autoridades de Coahuila, con el propósito de compartir las buenas prácticas de este mecanismo, único a nivel nacional.

La capacitación estuvo dirigida a personal de la Secretaría de Salud, el DIF y el Poder Judicial de Coahuila, quienes conocieron la ruta de atención, los protocolos de derivación, la capacidad institucional y el uso de herramientas tecnológicas como la plataforma Salud Digital. También se presentaron los servicios de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

Este modelo posiciona a Chihuahua como referente en la atención integral de personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias, al facilitar su detección, canalización oportuna y seguimiento clínico, psicológico y social, mediante la coordinación entre instituciones de salud, jueces, ministerios públicos y defensores.

El director del Distrito 2 Juárez, doctor Héctor Puertas, destacó que la colaboración interinstitucional ha sido fundamental para el desarrollo de este modelo, pues permite transformar vidas, fortalecer a las familias y contribuir a la construcción de comunidades más seguras y saludables.

Por su parte, el comisionado Estatal de Adicciones y director del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, Javier González, resaltó que la justicia terapéutica representa una oportunidad para fortalecer el tejido social y familiar, así como brindar opciones de recuperación a las personas.