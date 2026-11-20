A Zudikey Rodríguez Núñez le latía el corazón como antes de una final de 400 metros con vallas. Abril Selene García Álvarez había asistido a varias ceremonias de entronización, pero nunca se había imaginado en el lugar de las personas homenajeadas. Leopoldo Gutiérrez Sotres encontró una forma de decir lo que significaba para él recibir ese reconocimiento: “Es rico para el alma”.

Los tres egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ingresaron la noche del jueves 19 de noviembre al Salón de la Fama del Deportista Juarense como parte de la generación 2026. En entrevistas, recordaron los campeonatos, las becas y las oportunidades que les permitieron seguir compitiendo mientras estudiaban una carrera.

Leopoldo, conocido como Polo Gutiérrez, empezó a jugar raquetbol a los 10 años. Cuando ingresó a la Licenciatura en Economía, la UACJ aún carecía de un equipo de esa disciplina, según recordó. La Universidad lo formó tras su llegada y él se incorporó a la selección universitaria.

Durante la carrera contó con una beca deportiva, recibió uniformes y tuvo facilidades para viajar a competencias. Entre sus participaciones internacionales recordó los Juegos Centroamericanos, los Juegos Mundiales y los Panamericanos.

“A todo lo que yo salía, ellos estaban pendientes”, dijo sobre el acompañamiento de la Universidad.

Gutiérrez egresó en 2011 y actualmente es gerente de un salón de fiestas. Su madre y su novia lo acompañaron en la ceremonia, donde recibió una distinción que, a su juicio, reúne lo conseguido a lo largo de su trayectoria.

“Es la suma de todos los logros que yo obtuve. Es un reconocimiento muy grande y muy importante”, expresó.

Antes de dedicarse al basquetbol, Abril Selene García Álvarez era nadadora. En secundaria tuvo que elegir entre ambas disciplinas. Se decidió por el deporte que se jugaba en su familia.

“Somos una familia basquetbolera, pero mi vocación era la natación”, recordó. Su hermana Nubia jugó en la Universidad Estatal de Montana, en Estados Unidos. Su madre, contó, sigue en la cancha a los 75 años y acaba de regresar de una competencia de maxibaloncesto en la que se coronó campeona mundial.

En la UACJ, donde cursó Diseño Gráfico y se graduó en 2004, Abril encontró un equipo con el que ganó campeonatos nacionales. Muchas de sus compañeras venían de fuera de Ciudad Juárez y, según recuerda, esa experiencia las acercó. También tuvo la oportunidad de disputar mundiales universitarios y de jugar profesionalmente.

Hoy enseña inglés y español en Estados Unidos y entrena a estudiantes de secundaria. Cuando se le pidió un consejo para las jóvenes basquetbolistas, recordó que al inicio se burlaban de ella por ser alta y delgada y porque su nivel de juego todavía estaba por debajo del de sus compañeras. Siguió yendo a entrenar.

“Yo les diría que no se achicopalen. Son etapas”, dijo. En la disciplina, añadió, encontró la posibilidad de mejorar su juego, conocer a otras personas, viajar y estudiar con una beca.

Para Zudikey Rodríguez Núñez, egresada en 2013 de la Licenciatura en Nutrición, uno de los mayores retos era hacer compatibles los estudios y la competencia. La UACJ le dio facilidades para continuar con ambas actividades y le otorgó una beca deportiva que la ayudó a cubrir sus gastos.

De sus años universitarios recuerda con especial orgullo las medallas que ganó al representar a la institución en las universiadas nacionales.

“Me llena de mucho orgullo poder entregarle esas preseas a mi universidad”, expresó.

Retirada del deporte competitivo, Zudikey encontró en la ceremonia una emoción que conocía bien. “Es como si estuviera a punto de correr una final de 400 metros con vallas”, dijo. Dedicó el reconocimiento a sus hijos, a su entrenador, a sus padres y hermanos y a quienes la acompañaron durante su carrera.

También ingresaron al Salón de la Fama Lorenzo Soberanes Maya, en boxeo, Adriana Pérez Navarro, en boliche y Carlos Rubén Navarro Valdez, en taekwondo.

La ceremonia incluyó honores a la bandera con la participación de la banda y la escolta. Asistieron Gustavo Sierra, en representación del rector de la UACJ, Daniel Alberto Constandse Cortez, así como Santiago González Reyes, en representación de la Presidencia Municipal, y Enrique González, del Instituto Chihuahuense del Deporte. También estuvieron presentes Ricardo Durán, Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte, y Víctor Peregrino, en representación de la regidora Karla Michelle Escalante.

Durante la velada se anunció el proyecto para convertir el Salón de la Fama en el Museo del Deportista Juarense en 2027, por lo que a la ceremonia asistieron el director del Museo Juan Gabriel, Felipe Rojas Portillo y el presidente del este recinto, Arturo Cruz Rojano.