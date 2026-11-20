-Fiscalía Anticorrupción pone a disposición de la ciudadanía siete canales de denuncia.

Con el propósito de agilizar la procuración de justicia y facilitar la participación ciudadana, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) pone a disposición siete canales para presentar denuncias, destacando su aplicación móvil, pionera en el ámbito punitivo del país, y un asistente virtual con inteligencia artificial de desarrollo propio, bajo la premisa de que denunciar la corrupción es una buena decisión.

Como parte de su campaña permanente de promoción de la denuncia, la institución ofrece atención presencial, escrita, telefónica y digital a través de su portal oficial (fach.org.mx), permitiendo a la ciudadanía iniciar el proceso sin necesidad de trasladarse a sus oficinas.

El Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, destacó que la App de Denuncia Anónima representa un avance jurídico y tecnológico en el país al ofrecer privacidad y contacto inmediato con la autoridad. Asimismo, subrayó que el asistente virtual (Chatbot), alimentado exclusivamente con información oficial, brinda orientación precisa sobre procedimientos y requisitos para reducir cualquier barrera de acceso.

Valenzuela Holguín enfatizó que una institución procuradora de justicia debe acercar herramientas efectivas a la población, ya que la denuncia ciudadana es indispensable para activar las investigaciones y combatir la impunidad.

La Fiscalía Anticorrupción invita a las y los chihuahuenses a utilizar cualquiera de sus siete canales de denuncia:

1.⁠ ⁠Por comparecencia (Calle Segunda #1202, Col. Centro, Chihuahua, Chih. / Av. Tomás Fernández #8255, Col. Camino Real, Cd. Juárez, Chih.).

2.⁠ ⁠Por escrito.

3.⁠ ⁠Por correo electrónico (denuncia@fach.org.mx).

4.⁠ ⁠Por línea telefónica (614 545 05 50 / 614 429 3300 ext. 10154).

5.⁠ ⁠Por la app (https://fach.org.mx/app/).

6.⁠ ⁠Por medio del portal de la FACH (https://fach.org.mx).

7.⁠ ⁠Por medio del Chatbot (https://fach.org.mx/denuncia-2/).