Delicias, Chihuahua.– El CONALEP Chihuahua llevó a cabo una rueda de prensa en el municipio de Delicias, con el objetivo de dar a conocer su oferta educativa, así como las estrategias de fortalecimiento académico y de capacitación dirigidas a sus estudiantes.

Durante el evento, la directora del Plantel Delicias, Sandra Elida Quintana Sáenz, dio la bienvenida a los medios de comunicación y presentó los principales aspectos de la institución a nivel local. En su intervención, destacó que se cuenta con más de 700 espacios disponibles para nuevo ingreso, así como la apertura del turno vespertino, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior.

Asimismo, dio a conocer la oferta educativa del plantel, la cual incluye las carreras de:

• Electromecánica Industrial

• Autotrónica

• Contabilidad

• Procesamiento Industrial de Alimentos

• Productividad Industrial

• Enfermería General (nueva carrera)

Por su parte, Erick Valenciano, enlace de capacitación, expuso las acciones que se implementan para fortalecer la formación de los estudiantes, resaltando las estrategias de capacitación, el impulso al bilingüismo y la disponibilidad de certificaciones que permiten a los jóvenes mejorar su perfil académico y laboral.

En su mensaje, el director general estatal, Omar Bazán Flores, presentó un panorama general del sistema CONALEP, subrayando sus fortalezas institucionales, la pertinencia de sus programas educativos y los avances logrados en beneficio de la comunidad estudiantil. Asimismo, reiteró el compromiso de la institución con la formación de técnicos profesionales altamente capacitados.

Se invita a las y los interesados a acudir a partir del lunes 13 de abril para recibir más información y realizar una visita guiada por las instalaciones del plantel.

Finalmente, se informó que la evaluación diagnóstica se llevará a cabo el día 19 de junio.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, seguida de la clausura y agradecimiento a los asistentes.