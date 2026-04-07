En la colonia Ampliación Aeropuerto, la Dirección General de Obras Públicas continúa con los trabajos de rehabilitación del parque Barragán, ubicado entre las calles Hiedra y Ajenjo, una obra del programa del Presupuesto Participativo.



Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que trabajan actualmente en detalles del parque, el cual incluye la construcción de una cancha, la rehabilitación de juegos infantiles y la instalación de un módulo infantil, andadores de concreto para caminata, así como pintura en el área y mobiliario urbano.



El funcionario recordó que dicho proyecto fue propuesto por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025; para estos trabajos se tiene programada una inversión de 3 millones 514 mil 554 pesos.



González García exhortó a la ciudadanía a cuidar de estos espacios públicos, pues resaltó que estas obras tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los juarenses, ya que impulsan la convivencia, el deporte y mejoran las condiciones de seguridad.