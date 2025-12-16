El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos, sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación de Ciudad Juárez, en un convivio realizado como parte de las actividades de cierre de año.

Durante el almuerzo, el rector expresó su agradecimiento a las y los reporteros por la labor que realizan al difundir las actividades académicas, sociales y estudiantiles de la máxima casa de estudios en esta frontera.



Rivera Campos destacó la importancia del trabajo periodístico para acercar a la comunidad universitaria con la sociedad juarense, al tiempo que reconoció el papel de los medios en la construcción de una universidad más visible y cercana.



A pesar de su agenda saturada, el rector señaló que cada año se da el tiempo de convivir de manera directa con los periodistas de Ciudad Juárez, como una forma de reconocer su esfuerzo y mantener un diálogo abierto.



Durante el encuentro, Luis Alfonso Rivera Campos fue el primero en tomar la palabra, felicitó a las y los presentes y les deseó felices fiestas decembrinas y un próspero año 2026, reiterando su reconocimiento al trabajo informativo que realizan día a día.