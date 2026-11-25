Un vehículo incendiado en la colonia Chapultepec, detonaciones de arma de fuego en avenida Patria, restos humanos frente a las oficinas del Palacio Municipal de Mazatlán, 12 homicidios dolosos en una jornada, son algunas de las últimas postales de la violencia que asedia a Sinaloa desde septiembre de 2024 y que no frena ni el despliegue de más de 22,000 elementos de las Fuerzas Armadas, la entrega de 100 patrullas o las más de 10 visitas que ha realizado el secretario Omar García Harfuch. Hasta agosto de 2024, la entidad promediaba 42 homicidios dolosos, sin embargo, una disputa interna en el Cártel de Sinaloa por la detención de uno de sus fundadores, Ismael “El Mayo” Zambada, disparó la violencia homicida. En junio de 2025, por ejemplo, se registró uno de los meses más violentos con 207 muertes intencionales.

El gobierno federal implementa una estrategia para contener la violencia en la entidad, la cual incluye reducir los delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y fortalecer a las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento. Mientras la estrategia da resultados, el gobierno federal ha desplegado más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que en esa entidad están desplegados 20% del total de elementos de todo el país.

“Sinaloa es el lugar donde más efectivos tiene la Secretaría de Defensa Nacional en este momento, hay cerca de 22,000 elementos, es decir, hablamos del 23% de toda la fuerza operativa desplegada a nivel nacional”, explicó.

Desde que Zambada fue detenido en Estados Unidos, el gobierno federal envió elementos de las Fuerzas Armadas ante el posible repunte de la violencia. En 2024, 2025 y 2026 se ha reforzado la presencia de elementos de seguridad en la entidad.

Además, el gobierno federal entregó 204 patrullas en Sinaloa. La primera fue en agosto de 2025 y la segunda este martes.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es una responsabilidad que debe ser asumida por los tres niveles de gobierno. “La presencia federal es indispensable para frenar a las organizaciones criminales, pero también necesitamos corporaciones locales profesionales, equipadas y con capacidad de respuesta”, dijo este martes en su visita a la entidad.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Nacional Abogados, estaba en la casa de su suegra la noche del pasado viernes cuando el cielo en Guasave retumbó.

Ráfagas de disparos y sobrevuelos de helicópteros artillado fueron parte del operativo mediante que las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’.

El abogado grabó un audio del momento que vivió con su familia, en el que se le escucha intentar calmar a su familia, pero el temor también se apodera de él. “Están tirando de arriba, ya es mucho, todos tranquilos, es impresionante, hay que orar por Sinaloa, es increíble, lleva casi de una hora este tiroteo”, se le escucha decir. Tras culminado el operativo Centella y finalizados los bloqueos con los que respondió el crimen organizado, recuerda que “toda la ciudad olía a pólvora” y que había “casquillos por todas las calles”. Guasave fue uno de los municipios a los que tocó la violencia el pasado fin de semana.

El gabinete de seguridad desplegó a 361 elementos y 14 aeronaves para la captura de “El Chapo Isidro”. Culiacán, la capital ha concentrado alrededor del 80% de los homicidios dolosos, pero municipios como Mazatlán y Guasave no han quedado exentos de la violencia.

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