La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizó sano y salvo a un masculino de 36 años de edad, víctima de extorsión telefónica en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Los agentes ministeriales atendieron el reporte interpuesto por la madre del afectado, quien recibió llamadas telefónicas en las que le exigían la cantidad de 30 mil pesos a cambio de no hacerle daño a su hijo.

De inmediato, se llevó a cabo un operativo para la búsqueda de la víctima, logrando encontrarla en la calle Pablo VI, del fraccionamiento Juan Pablo II, rápida intervención que logró frustrar el pago de la extorsión y brindar acompañamiento y asesoría a la familia.

Continúan las investigaciones ministeriales para el esclarecimiento de los hechos, identificar y detener a los probables responsables.