La Secretaría de Salud dio a conocer que, hasta la fecha, no se han identificado casos de ébola en el país, de acuerdo con el más reciente Aviso Epidemiológico por el brote de Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo, emitido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CNV).

De acuerdo con el documento, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión de persona a persona, son factores que requieren de una vigilancia epidemiológica estrecha.

“En este contexto, aunque el riesgo para México es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos”, se lee en el documento.

La evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera baja; no obstante, el 22 de mayo de 2026, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el incremento del riesgo a alto a nivel regional y muy alto a nivel nacional en los países afectados. Con corte al 27 de mayo se han reportado 906 casos sospechosos y 223 defunciones entre los casos sospechosos en la República Democrática del Congo (RDC).

“Al 29 de mayo, se han confirmado 134 casos, incluyendo 9 en Uganda con 18 defunciones entre los casos confirmados en RDC y Uganda. En la RDC la transmisión está concentrada en Ituri, y en las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur. Se ha informado que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la respuesta al brote en RDC fue confirmado como positivo y trasladado a Alemania para su tratamiento”, detalla el Aviso Epidemiológico.

¿Cómo identificar un caso sospechoso de Ébola?

De acuerdo con el Aviso Epidemiológico, un caso sospechoso se define como una persona de cualquier edad y sexo que presente los siguientes signos y síntomas:

Fiebre súbita mayor de 38.6 °C

Astenia (sensación persistente de debilidad y falta de energía)

Adinamia (disminución extrema de la fuerza muscular)

Vómito

Diarrea

Hiporexia (disminución progresiva o parcial del apetito)

Cefalea (dolor de cabeza)

Dolor abdominal

Disfagia (dificultad o imposibilidad de tragar alimentos sólidos o líquidos)

Debilidad intensa

Mialgias (dolores musculares)

Exantema (área de la piel que cambia de textura o color)

Deterioro de función renal o hepática

Tos

Disentería

Gingivorragia

púrpura

Petequias (pequeñas manchas rojas, marrones o moradas en la piel o en las mucosas)

Hematuria o sangrado a otro nivel

Que durante los 21 días previos al inicio de los signos y síntomas, haya estado en áreas con transmisión de virus del Ébola, o que haya tenido contacto con algún caso confirmado.

ElHeraldodeMéxico