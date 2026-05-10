La selección iraní confirmó que disputará la Copa del Mundo de 2026, pero condicionó su presencia al cumplimiento de una serie de exigencias dirigidas a Estados Unidos, México, Canadá y la FIFA. La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán publicó un comunicado donde aseguró que el equipo participará en el torneo “sin renunciar a sus creencias, cultura y convicciones”.

El presidente del organismo nacional, Mehdi Taj presentó una serie condiciones formales para garantizar su participación en el certamen. Entre las principales exigencias aparece la aprobación inmediata de visas para todos los jugadores, entrenadores y miembros del staff, incluidos aquellos que realizaron servicio militar dentro de la Guardia Revolucionaria.

Taj mencionó específicamente los casos de Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, futbolistas con historial de servicio militar obligatorio. Además, la federación pidió garantías de seguridad reforzada en aeropuertos, hoteles, rutas de traslado y estadios donde jugará la selección durante el torneo.

El comunicado también solicitó protección institucional sobre sus símbolos nacionales durante los partidos del Mundial. Dentro de las demandas entregadas a FIFA y a los países anfitriones, la federación pidió respeto absoluto a la bandera y al himno nacional, además de controles para evitar manifestaciones o actos considerados ofensivos contra el gobierno iraní dentro de los estadios. Parte de las solicitudes incluyen limitar el ingreso de banderas no oficiales y reforzar los protocolos ceremoniales previos a los encuentros del Grupo G.

Otro de los puntos más delicados involucra la relación entre el equipo iraní y la prensa internacional. De acuerdo con distintos reportes, representantes iraníes solicitaron que las conferencias de prensa se concentren exclusivamente en temas futbolísticos y eviten cuestionamientos relacionados con política internacional, derechos humanos o el conflicto militar en Medio Oriente.

De cara al inicio del torneo, el secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que los futbolistas iraníes serán bienvenidos para competir en la Copa del Mundo. Sin embargo, también advirtió que personas con vínculos directos con la Guardia Revolucionaria podrían enfrentar restricciones migratorias individuales.

Mientras tanto, Gianni Infantino reiteró que Irán jugará sus partidos en territorio estadounidense tal como estaba programado originalmente, pese al ambiente político que rodea al torneo y a la fragilidad del alto al fuego en Medio Oriente.

La selección de Irán tendrá como base de concentración la ciudad de Tucson, Arizona, y debutará el 15 de junio de 2026 ante Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el 27 de junio en Seattle.