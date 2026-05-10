Como parte de las obras ganadoras del Presupuesto Participativo, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó a vecinos de la colonia El Jarudo la rehabilitación del parque Sierra Naica.

Daniel González García, titular de Obras Públicas, informó que la rehabilitación consistió en atención con pintura en guarniciones y bancas, reparación de juegos existentes, colocación de malla sombras en canchas, instalación de un módulo infantil, pasto sintético de colores en el área de juegos, mobiliario nuevo, así como la construcción de una cisterna para el sistema de riego, proyecto ejecutado con una inversión de 5,453,645 pesos.

Así mismo Cesar Tapia, director general de Servicios Públicos informó que se hicieron trabajos adicionales, como limpieza general en el parque; retiro de grafiti así como la instalación de 17 luminarias de tecnología led de 160 watts y la rehabilitación de reflectores en las canchas de usos múltiples.