sábado, marzo 7, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Presentan ante Juez a sujeto señalado de violación y abuso sexual
Portada

Presentan ante Juez a sujeto señalado de violación y abuso sexual

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, agentes del Ministerio Público formularon imputación en contra de Javier M. G., por su probable participación en los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada en agravio de dos víctimas.

Fue a través de una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, que fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, cuando fue detenido en el kilómetro 33 del Ejido Ocampo, en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.

Una vez expuestos los antecedentes de investigación durante la audiencia inicial, por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, se dieron a conocer los datos de prueba con los que el juez conocedor de la causa penal impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán y resolverá la situación jurídica del detenido el 11 de marzo del 2026.

You Might Also Like

You may also like

Culminan rehabilitación de 56.8 kilómetros de la carretera Cuauhtémoc–Carichí

Celebran Docentes de la UACJ una década formando generaciones

Renuevan bibliotecas municipales con computadoras y tecnología interactiva

Diputados de morena respaldan en Ciudad Juárez la exigencia ciudadana de elegir...

Afirma Trump que México es “el epicentro de la violencia” de los...

Entrega Conalep y SEyD becas a cerca de 600 estudiantes del Conalep...