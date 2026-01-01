Inicio » Confisca SSPE más de 26 mil unidades de pirotecnia en NCG
Chihuahua

Confisca SSPE más de 26 mil unidades de pirotecnia en NCG

Como resultado de los operativos permanentes de vigilancia y prevención implementados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en distintos municipios, se llevó a cabo el aseguramiento de 26,812 unidades de pirotecnia que eran comercializadas sin las medidas de seguridad correspondientes, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Este hecho representa el tercer decomiso consecutivo en igual número de días, lo que refleja la continuidad de las acciones estratégicas para inhibir la venta y distribución de material pirotécnico que pone en riesgo la integridad de niñas, niños, adolescentes y de la población en general.

Durante el aseguramiento, fueron detenidos Obed Benito “N” de 19 años y Fernando “N” de 33 años, por el probable delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. El material asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para su debido manejo y resguardo, conforme a los protocolos establecidos.

La SSPE, bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, reitera su compromiso con la prevención de incidentes relacionados con el uso de pirotecnia y exhorta a la ciudadanía a evitar su compra y utilización, privilegiando siempre la seguridad y el bienestar de sus familias.

