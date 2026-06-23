Integrantes del Comité Pro Símbolos Patrios efectuaron este día una ceremonia cívica con la participación de elementos del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, para conmemorar la Toma de Zacatecas por el ejército revolucionario y la derrota de las fuerzas federales el 23 de junio de 1914.

La ceremonia se realizó en la Plaza Cívica donde Inicia la Patria, situada en avenida De los Aztecas, en la colonia Azteca, en donde integrantes del citado comité recordaron los hechos ocurridos hace 112 años en la capital zacatecana.

Acudió al evento la coordinadora de los Eventos Cívicos, Gloria Ramírez y el Capitán Segundo de Caballería, Rosenberg Castillejos, en representación de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.

“El 23 de junio de 1914 se vivió un parteaguas en el rumbo de la Revolución Mexicana, la batalla significó la derrota del ejército federal y la consolidación del ejército constitucionalista”, expresó la maestra María Luisa García Ortiz en la narración que hizo sobre estos hechos.

Por su parte, el coordinador del Comité Pro Símbolos Patrios, Gustavo Alfonso García Miranda, expresó que con este tipo de eventos, pueblo y Gobierno en unidad recuerdan y rinden homenaje a los grandes caudillos a través de su historia.

Desde hace 33 años se rinden honores a la bandera en esta casa convertida en Plaza Cívica, en cada fecha histórica para el país, como el 16 de septiembre, el 5 de mayo, el 20 de noviembre, el 5 de febrero y el 24 de febrero, además de la celebración a las fuerzas armadas, pero luego se le agregó la ceremonia para conmemorar la Toma de Zacatecas por los revolucionarios.

Con el toque de silencio a cargo de soldados del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado y la entonación del Himno Nacional Mexicano, concluyó la ceremonia con la cual los integrantes del citado comité, además de algunos vecinos de la colonia Azteca, recordaron este acontecimiento histórico.

La Toma de Zacatecas

De acuerdo a lo que se narra sobre este hecho de la historia nacional, el 23 de junio de 1914 la artillería de Felipe Ángeles inició el fuego sobre los bastiones federales ubicados en los cerros de Zacatecas.

Bajo una fuerte lluvia, Francisco Villa lanzó ataques de caballería y de infantería en contra de las defensas que protegían la ciudad.

Contra el pesado fuego de las ametralladoras y contra la artillería bien alineada, la División del Norte fue ganando terreno. Las pérdidas de Villa fueron cuantiosas, pero la artillería de Ángeles atrajo el fuego deliberadamente hacia sí misma para que las fuerzas atacantes pudieran avanzar.

Felipe Ángeles escribiría sobre ello: “La artillería intimida; cuando el cañón truena, el enemigo se esconde y nuestra artillería avanza, y cuando el enemigo se atreve a asomar la cabeza, ya tiene a la infantería nuestra encima, y abandona apresurado la posición”.

Alrededor de las 2:30 se capturaron las cimas que dominaban la ciudad, a las 4:00 de la tarde cayó el cerro de El Grillo después de un rudo y sangriento combate, y a las 6:00 se abatió la posición de La Bufa.

Los federales iniciaron su retirada en forma alocada y desorganizada. Antes, dinamitaron el edificio federal, que también servía de arsenal y la explosión mató a unos 300 civiles, en su mayoría mujeres y niños.

Más civiles murieron por las explosiones provocadas para destruir edificios estatales y municipales. Los villistas tomaron la ciudad desde tres direcciones y a pesar de sus grandes pérdidas, la superioridad numérica se impuso.

Los federales, rodeados, trataron de encontrar una salida, algunos cientos pudieron escapar hacia Aguascalientes,

destruyendo las vías del ferrocarril a su paso, pero la mayoría murieron acorralados entre fuego de enfilada y cruzado.

Los resultados de la lucha fueron casi seis mil muertos y 300 heridos de los federales; mil muertos y 200 heridos de los revolucionarios. Más de tres mil federales prisioneros, de los cuales, algunos fueron fusilados, otros incorporados al ejército de Villa y otros más, liberados porque eran de leva.

Cientos de civiles muertos y heridos, la ciudad seriamente dañada; equipo capturado de 12 mil rifles, 12 cañones, varias ametralladoras, nueve trenes y 12 cañones montados en carros plataforma de ferrocarril.