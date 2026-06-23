Impulsan nuevas tecnologías agrícolas en cultivo de algodón

La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) aplicaron distintos tratamientos especializados en una parcela demostrativa de algodón, ubicada en el Valle de Juárez. El objetivo es impulsar la innovación agrícola y generar alternativas que permitan mejorar la productividad del campo.

Las acciones forman parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones, orientado a evaluar nuevas tecnologías y prácticas agrícolas que permitan optimizar el uso del agua, mejorar la nutrición de los cultivos y fortalecer la rentabilidad de la producción regional.

Previo al primer riego de auxilio y durante el desarrollo del mismo, personal técnico de Desarrollo Rural y del INIFAP aplicaron una serie de tratamientos diseñados para incrementar la retención de humedad en el suelo y favorecer el desarrollo de las plantas.

Entre las aplicaciones realizadas antes del riego se encuentra una fertilización con una fórmula específica desarrollada por el INIFAP, así como una mezcla de zeolita y leonardita, materiales que contribuyen a mejorar las condiciones del suelo y el aprovechamiento de nutrientes.

Posteriormente, durante el riego se aplicaron otros tratamientos consistentes en una fórmula especializada para la retención de humedad con nutrientes de alta concentración, además de la solución nutritiva desarrollada por la propia Dirección de Desarrollo Rural.

El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, explicó que el objetivo principal de estos trabajos es evaluar el desempeño de cada tratamiento y compararlo con las prácticas convencionales que habitualmente utiliza el productor cooperante.

Para ello, se realizarán mediciones periódicas tanto en el suelo como en las plantas, con el fin de recopilar información técnica relacionada con la capacidad de retención de humedad, la disponibilidad de nutrientes, el desarrollo del cultivo y la rentabilidad económica de cada alternativa aplicada.

El funcionario destacó que los resultados permitirán identificar cuáles tratamientos ofrecen mejores beneficios para los productores de la región, especialmente en un contexto donde el uso eficiente del agua se ha convertido en una prioridad para la actividad agrícola.

Asimismo, adelantó que una vez concluido el proceso de evaluación se llevarán a cabo eventos demostrativos y actividades de transferencia de tecnología dirigidas a productores del Valle de Juárez, con el propósito de compartir los resultados obtenidos y promover la adopción de prácticas que contribuyan a incrementar la productividad y optimizar los recursos disponibles.

Con estas acciones, la Dirección de Desarrollo Rural y el INIFAP buscan fortalecer la competitividad del sector agrícola mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y estrategias sustentables que permitan enfrentar los retos actuales del campo en la región.