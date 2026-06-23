Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, en coordinación con agentes de la Policía Estatal, realizaron la detención de Jorge Manuel T. S., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los hechos se registraron en la colonia Carlos Castillo Peraza, cuando policías municipales que participan en este operativo, atendieron un reporte recibido a través del número de emergencia 911, en el cual reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles José Márquez Monreal y María Teresa Rojas.

Al arribar al lugar de manera simultánea, los agentes de ambas corporaciones implementaron un operativo coordinado de búsqueda y localización, en donde durante el despliegue, dos personas los abordaron para solicitar auxilio, brindándoles atención conforme a los protocolos de seguridad.

Uno de los quejosos manifestó que momentos antes un sujeto le había realizado varios disparos en su contra sin lograr lesionarlo, para luego emprender la huida corriendo, esto derivado a una discusión anterior relacionada con daños a un vehículo de la marca Ford Focus, color gris.

Con la información proporcionada, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en la zona y minutos después, ubicaron a un hombre que coincidía con las características descritas por los denunciantes.

Al indicarle que detuviera su marcha para realizar una inspección preventiva, el sujeto hizo caso omiso e intentó escapar, arrojando al piso un objeto al suelo, por lo que fue alcanzado y asegurado metros más adelante.

Posteriormente, los agentes verificaron que el objeto abandonado correspondía a un arma de fuego tipo revólver calibre .38, con su cilindro abastecido con dos cartuchos útiles, motivo por el cual se procedió a su detención por su presunta responsabilidad en delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Cabe señalar que, al momento de la intervención, las personas afectadas lo identificaron plenamente como el presunto responsable de haber atentado contra su vida utilizando el arma asegurada, razón por la cual también fue puesto bajo arresto por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Previa lectura de derechos, el presunto responsable identificado como Jorge Manuel T. S. de 35 años, junto con el arma asegurada, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.