La gobernadora Maru Campos participó como invitada especial en el festejo conmemorativo por el Día del Ejército Mexicano, en el 113 aniversario de su creación, evento que se desarrolló en el Patio Central de Palacio de Gobierno.

La mandataria estatal agradeció a los integrantes de esta institución por siempre colaborar para lograr un mejor Chihuahua, y reconoció que cada mujer y hombre que la componen, han tomado una decisión compleja y valiente, al elegir el camino del servicio por encima del beneficio propio.

“La verdadera grandeza no consiste en ponerse primero, sino en estar dispuestos a ponerse al frente cuando otros necesitan ayuda y, si es necesario, quedarse al final para que los demás estén a salvo”, expresó.

Esta vocación, añadió, es digna de honor y de gratitud por todas y todos los chihuahuenses, pues las historias personales de cada miembro están llenas de disciplina y sacrificio, con una meta que recae en ayudar a la ciudadanía con firmeza y desde el respeto de la ley para mantener la paz.

Subrayó que el fin último de esta institución no es la confrontación, sino la defensa constitucional para garantizar que ningún capricho esté por encima de la ley, y recordar que la soberanía reside en el pueblo.

En Chihuahua, enfatizó la titular del Ejecutivo, la seguridad se construye con respeto, coordinación y confianza, por lo que agradeció a las zonas militares 5/a y 42/a, a la XI región militar y a la Guardia Nacional, por la cooperación que han mantenido con el Estado, pues afirmó, cuando la instituciones caminan unidas, el orden se fortalece.

“Hoy celebramos a un Ejército que ha sabido mantenerse fiel a su origen constitucional y cercano a la sociedad a la que sirve. Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a abrazar la disciplina, asumir el sacrifico y servir con lealtad, México no perderá su rumbo”, sostuvo.

El general de Brigada de Estado Mayor y comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González Moreno, agradeció a la Gobernadora por acompañarlos en la conmemoración de esta organización, que subrayó, busca ser un pilar y garante para la soberanía nacional, con el compromiso de proteger al país y a la ciudadanía.

Afirmó que, en Chihuahua, las fuerzas armadas accionan de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de Gobierno, a fin de contribuir a recuperar y garantizar la paz en todo el territorio, en conjunto con las diferentes corporaciones de seguridad.

Como parte del evento, la 5/a Zona Militar entregó un reconocimiento a Maru Campos, como una distinción por su compromiso y voluntad de colaboración por mantener la tranquilidad en la entidad.

Asistieron al evento el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; el diputado Alfredo Chávez, en representación del Congreso del Estado y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas.

También acudieron la directora del Hospital Militar Regional de Chihuahua, Luz María Aguilar; el general José Gilberto Velázquez Murillo, comandante de la Base Aérea Militar #13; el general de Ala Humberto Ibarra, comandante interino de la Región Aérea Militar del Noroeste y el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Armando Juárez.