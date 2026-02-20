Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Distrito Norte y de Proyectos Especiales de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, acompañaron la repatriación digna de un ciudadano americano que era buscado por tráfico de drogas.

La colaboración tuvo lugar el miércoles cuando se realizó la verificación consular por parte del Instituto Nacional de Migración y posterior traslado, a cargo de un Agente Federal del Departamento de Repatriación Digna, del ciudadano americano identificado como Juan Luis G. Jr. de 22 años de edad.

Una vez que se identificó que dicho masculino contaba con solicitud realizada por el Gobierno Americano por el delito de tráfico de drogas cometido en EUA, se notificó a las autoridades migratorias del país y se diseñó el operativo de acompañamiento.

Para tales efectos, se realizó el apoyo y se brindó seguridad en el traslado por parte del personal de AEI, de Proyectos Especiales, de Trámites Migratorios, Aduanas, y de la Guardia Nacional.

Fue entregado a través del Puente Internacional Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los límites con la ciudad de El Paso, Texas a personal de las Agencias de Seguridad Americanas: US MARSHALLS, HSI, STATE y FEDERAL POLICE, quienes se hicieron cargo de la custodia del fugitivo.