La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa que se lleva a cabo la instalación de cerca de 5 kilómetros de tubería nueva de drenaje en las colonias Satélite I y II, obra que beneficiará a 2,350 habitantes de este sector.

Con estos trabajos se atiende una problemática de varios años, ya que la infraestructura anterior presentaba malos olores, azolve y daños severos ocasionados por gases, lo que provocó el deterioro de la tubería de concreto que contaba con más de 35 años de antigüedad.

Omar Villegas, jefe de supervisores de la Dirección de Obra de la JMAS, explicó que la obra contempla no solo el reemplazo de la línea principal de drenaje, sino también el cambio de las descargas sanitarias de los domicilios, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema y el servicio para las familias de la zona.

“Actualmente trabajamos en la calle Lucero, en las colonias Satélite I y II, donde se está sustituyendo por completo la tubería de drenaje. En algunos tramos, la tubería antigua prácticamente había desaparecido debido a los gases. La nueva tubería de PVC permitirá un mejor flujo y mayor durabilidad del sistema”, señaló Villegas.

El proyecto también incluye la pavimentación y recarpeteo de las calles intervenidas. Los trabajos iniciaron el 12 de enero y se prevé que concluyan en el mes de noviembre del presente año.

La inversión total de esta obra supera los 40 millones de pesos, recursos que cubren el suministro e instalación de tubería, mano de obra, descargas sanitarias y la rehabilitación de vialidades, representando un beneficio significativo para las familias de Satélite I y II.