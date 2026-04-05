La usurpación de funciones continúa en aumento. El Colegio de Optometristas del Estado de

Chihuahua, a través de su presidente, Eddiel Lardizábal, ha mostrado su consternación y

preocupación a este respecto: señaló que el problema es nacional.

Hace unos días se volvió viral un video en que el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo

Cerqueda Rebollo, otorgó equipo optometrista especializado a mujeres, amas de casa, para

promover el autoempleo. La intención del titular de dicho municipio, aseguró, es capacitarlas y

certiﬁcarlas, para ejercer una profesión que la ley protege como una, que debe ser ejercida con

título y cédula.

Ante la gravedad de la situación, el organismo optometrista nacional alertó a las autoridades. Esto

permitió dar un giro a la situación, de modo que no fueran los mismos gobiernos quienes

promovieran prácticas ilegales y de riesgo para la salud visual, como éstas.

“Hoy, desgraciadamente, radica en la ignorancia que se tiene de que ofrecer lentes. No debe verse

como un una cosa sencilla”, puntualizó Lardizábal, titular del colegio estatal.

INVITA COLEGIO ESTATAL A TRABAJAR CAMPAÑAS EN CONJUNTO

Así, el Colegio de Optometristas del Estado de Chihuahua invita a las personas, entes, partidos y

organizaciones civiles y gobiernos, con iniciativas de ayudar a personas de escasos recursos, a que

acerquen a los colegios estatales, para que sus campañas puedan ser guiadas por profesionales.

Principalmente, que dichas actividades sean trabajadas en conjunto con los especialistas. Y que su

intención de ayuda, en verdad represente un beneﬁcio y no una afectación para la salud visual de la

sociedad.