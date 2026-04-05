La usurpación de funciones continúa en aumento. El Colegio de Optometristas del Estado de
Chihuahua, a través de su presidente, Eddiel Lardizábal, ha mostrado su consternación y
preocupación a este respecto: señaló que el problema es nacional.
Hace unos días se volvió viral un video en que el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo
Cerqueda Rebollo, otorgó equipo optometrista especializado a mujeres, amas de casa, para
promover el autoempleo. La intención del titular de dicho municipio, aseguró, es capacitarlas y
certiﬁcarlas, para ejercer una profesión que la ley protege como una, que debe ser ejercida con
título y cédula.
Ante la gravedad de la situación, el organismo optometrista nacional alertó a las autoridades. Esto
permitió dar un giro a la situación, de modo que no fueran los mismos gobiernos quienes
promovieran prácticas ilegales y de riesgo para la salud visual, como éstas.
“Hoy, desgraciadamente, radica en la ignorancia que se tiene de que ofrecer lentes. No debe verse
como un una cosa sencilla”, puntualizó Lardizábal, titular del colegio estatal.
INVITA COLEGIO ESTATAL A TRABAJAR CAMPAÑAS EN CONJUNTO
Así, el Colegio de Optometristas del Estado de Chihuahua invita a las personas, entes, partidos y
organizaciones civiles y gobiernos, con iniciativas de ayudar a personas de escasos recursos, a que
acerquen a los colegios estatales, para que sus campañas puedan ser guiadas por profesionales.
Principalmente, que dichas actividades sean trabajadas en conjunto con los especialistas. Y que su
intención de ayuda, en verdad represente un beneﬁcio y no una afectación para la salud visual de la
sociedad.