Un masculino fue asesinado esta mañana en calles de la colonia Bellavista, del cual se dijo, contaba con un impacto de bala en la cabeza.

El hecho fue reportado por vecinos de las acalles Acacias y Mercurio de la colonia Bellavista, quienes reportaron que sobre la carpeta asfáltica se encontraba el cuerpo inerte de un masculino.

Al lugar arribaron elementos municipales quienes confirmaron el hecho e indicaron que el cuerpo de la víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

La zona fue acordonada y resguardada mientras el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense (SEMEFO), para que le sea aplicada la necropsia de ley.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como información de los o el agresor, así como el motivo de la agresión.