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Continuará CAM Móvil del JuárezBus durante marzo en el ITCJ

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La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte informa que el CAM Móvil (Centro de Atención de Movilidad) del JuárezBus, continuará con las jornadas de credencialización en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

Las actividades se llevarán a cabo del 17 al 20 de marzo, con el objetivo de facilitar a las y los estudiantes y público en general, el trámite de su tarjeta preferencial.

El horario de atención será de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Por un costo de 30 pesos, los usuarios podrán emitir o reponer la tarjeta preferencial; en el caso de la renovación el trámite es gratuito.

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Para mayor información comunicarse vía WhatsApp a la línea de atención JuárezBus, al 656 852 7384.

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