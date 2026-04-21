La Fiesta de los libros, el evento de fomento a la lectura más importante de la ciudad, llega nuevamente a las instalaciones universitarias de esta casa de estudios, y en esta ocasión celebra su 14.a edición.

El fomento a la lectura y la difusión de los libros que llevan el sello editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez son parte del objetivo de esta Fiesta.

Durante la ceremonia de inauguración, realizada en el Centro Cultural de las Fronteras, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez dio unas palabras en las que relató los inicios de la sede central de esta Fiesta, así como el comienzo de este ya emblemático evento cultural, con sello 100 % universitario.

En su discurso, el doctor Constandse Cortez resaltó la aprobación y el posicionamiento que la Fiesta de los libros ha tenido con el paso de los años, resultado que se ve reflejado en la gran cantidad de actividades académicas y literarias que se desarrollarán en esta edición, que incluyen presentaciones de libros, diálogos con autores y autoras, mesas de discusión, cursos, talleres, exposiciones y ciclos de cine.

Invitó al público presente en la inauguración a aprovechar esta Fiesta para honrar a la palabra escrita, uno de los pilares de la civilización, el pensamiento crítico y la imaginación humana. “Porque el libro es una poderosa herramienta de transformación, que abre la posibilidad de un diálogo entre generaciones, culturas y saberes”.

“Porque donde hay libros, hay diálogo. Porque donde hay lectura, hay ciudadanía. Porque donde hay ciudadanía, hay futuro. Porque mientras exista alguien dispuesto a abrir un libro, el mundo tendrá una nueva oportunidad y esperanza”, expresó el rector al finalizar su discurso inaugural.

En esta edición, la Fiesta de los libros mantiene la venta de 3 libros, con el sello editorial de la UACJ, a tan solo 100 pesos.

Durante el acto inaugural también ofreció unas palabras Gerardo Herrera, físico y autor de la UACJ de la más reciente novedad editorial de esta casa de estudios, Cuántica. El sinuoso sendero a la realidad, junto con el escultor Sebastián.

En su mensaje, agradeció que, en esta edición, la Fiesta de los libros hace una dedicatoria al libro-arte. “Quiero decir que nos sentimos muy afortunados de estar acá. De presentar aquí un libro. Y agradecido con la Universidad por todo”.

El presídium para esta ceremonia de inauguración estuvo integrado por el

doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector; el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica; la licenciada Mayola Renova González, coordinadora Editorial y de Publicaciones; la maestra Brenda Rodríguez Navarro, subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado; Gerardo Herrera, físico y autor de la UACJ; y Sebastián, escultor y autor de la UACJ.

La Fiesta de los libros, en su 14.a edición, se realizará del 20 al 25 de abril en esta casa de estudios.