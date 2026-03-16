La Dirección de Limpia, pide apoyo a la ciudadanía para identificar a personas que tiran basura y escombros en la vía pública, luego de que fueran captadas en video y exhibidas en el programa “El Cochino de la Semana”.

Uno de los casos que se registraron, muestra a una camioneta pick-up arrojando basura mientras circula por una calle de Riberas del Bravo, etapa 7, sin embargo, no se distinguen las placas, por lo que se requiere ayuda de los vecinos para identificar al responsable, indicó el titular de la dependencia, Gibran Solís.

Dijo que el segundo caso es un camión de volteo con número económico visible, el cual arrojó escombro en un predio localizado en el Periférico Camino Real y calle Feldespato.

El funcionario comentó que el programa busca fomentar la participación ciudadana para denunciar estas prácticas que afectan la limpieza y generan contaminación.

Indicó que los ciudadanos han estado enviando videos y reportes, algunos de los cuales se atienden de inmediato con multas, mientras que otros se investigan cuando la gente aporta más información tras ver los casos publicados.

El funcionario mencionó que, aunque las cuadrillas municipales trabajan para mantener limpia la ciudad, algunas personas continúan tirando basura; por ejemplo, esta semana personal de la Dirección de Limpia realizó labores de limpieza en tres parques de Riberas del Bravo y en ese mismo sector se registró el primer caso del Cochino de la Semana.

También reiteró el llamado a seguir denunciando, ya que cada reporte es revisado. La multa máxima por tirar basura en la vía pública es de 100 UMAS (más de 11 mil pesos) y puede duplicarse en caso de reincidencia.

Además, el reglamento permite sancionar tanto al generador de los escombros como al transportista y a quien los tire ilegalmente.

Solís Kanahan indicó que, para identificar a los responsables, la Dirección de Limpia trabaja en coordinación con dependencias como Catastro, Seguridad Pública y Recaudación de Rentas, especialmente cuando existen placas o datos visibles de los vehículos. Además, aseguró que los operativos continuarán con apoyo ciudadano.