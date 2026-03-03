La Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, emitió la convocatoria para promoción y ascenso CSPC-AEI 01/2026.

Está dirigida al personal sustantivo interesados en participar para ocupar la plaza de Oficial de la Policía de Investigación.

Las bases de la convocatoria y los requisitos pueden ser consultadas en el portal http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/promocion-y-ascenso