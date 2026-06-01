Junio comenzó con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en la frontera, marcando el inicio de una temporada que especialistas y autoridades meteorológicas anticipan como particularmente calurosa para la región.

@juareznoticias.com Juárez entra al horno: el termómetro rozará los 40 grados al iniciar junio ♬ sonido original – juareznoticias





Desde las primeras horas de este lunes, el ambiente seco y el cielo despejado anunciaban una jornada de intenso calor. Los pronósticos indican que durante la tarde el termómetro alcanzará entre 36 y 37 grados centígrados, aunque la sensación térmica puede ser mayor en áreas con poca sombra y superficies de concreto.



Las altas temperaturas no han pasado desapercibidas entre los juarenses. En redes sociales, numerosos usuarios compartieron fotografías de termómetros, recomendaciones para mantenerse hidratados y mensajes advirtiendo sobre los riesgos de la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.



Trabajadores de la construcción, vendedores ambulantes, repartidores y personas que realizan actividades al aire libre son algunos de los sectores más expuestos a los efectos del calor extremo. Autoridades de salud recomiendan consumir abundantes líquidos, evitar actividades físicas intensas entre el mediodía y las cinco de la tarde, así como utilizar ropa ligera y protección solar.



El inicio de junio coincide además con el comienzo del verano meteorológico, una época que tradicionalmente registra algunas de las temperaturas más elevadas del año en Ciudad Juárez. De acuerdo con registros históricos, durante las próximas semanas podrían presentarse jornadas con máximas superiores a los 40 grados centígrados.



Ante este panorama, expertos recomiendan prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables a sufrir golpes de calor y complicaciones derivadas de las altas temperaturas.



Mientras tanto, los juarenses se preparan para enfrentar los meses más calurosos del año, con la expectativa de que el verano de 2026 mantenga la tendencia de calor intenso que ya comenzó a sentirse desde el primer día de junio.

