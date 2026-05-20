Con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria a la Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, la jefatura de Ciencias Administrativas y la Coordinación de Contaduría coordinaron este proyecto. Esta actividad brinda un espacio adecuado para realizar trámites con eficacia, debido a la alta demanda y colapso de las citas en oficinas centrales de Ciudad Juárez, destacó la doctora Sixta Cobos Floriano, coordinadora de la Licenciatura en Contaduría.

Este 19 de mayo de 2026 la comunidad universitaria y público en general puede acudir hasta las 5:00 de la tarde al edificio D del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) para realizar trámites, tales como firma electrónica por primera vez, renovación, inscripciones y orientación fiscal, puntualizó Rolando Valles Herrera, jefe del Departamento de Servicios del Contribuyente en Ciudad Juárez.

“El proyecto de oficina móvil es un indicador que se maneja en el SAT, en donde el objetivo es acercarnos a las comunidades que estén en Ciudad Juárez, y que se les dificulte o que por algún motivo no encuentren alguna cita.

Actualmente tenemos una fila virtual muy larga, sin embargo, por ello estamos abatiendo esta demanda con la Oficina Móvil”, agregó Valles Herrera. En esta visita se ofrecerán alrededor de 110 servicios.

Esta actividad permite la promoción de la cultura contributiva y la responsabilidad ciudadana acercando espacios adecuados a la comunidad. Se buscará que la Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria apoye en futuras ocasiones a la comunidad universitaria, informó Cobos Floriano.