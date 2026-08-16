Ciudad Juárez.- La Colonia La Montada fue testigo de una nueva demostración de músculo político y respaldo popular, Cruz Pérez Cuéllar encabezó una multitudinaria Asamblea Informativa de Morena en Ciudad Juárez, donde hizo un enérgico llamado a consolidar la unidad real y la lealtad irrestricta al movimiento de transformación de cara a las batallas electorales e históricas que se aproximan.

Ante una militancia entusiasta que abarrotó el recinto entre porras, batucadas y banderas, Pérez Cuéllar subrayó que la verdadera unidad no se limita a pronunciamientos retóricos, sino que debe reflejarse en los hechos y en el respeto mutuo entre los cuadros y referentes del partido.

“Cada vez que hacemos declaraciones en contra de uno de los nuestros, vamos y le ayudamos al PAN. Unidad y lealtad al movimiento, porque tenemos todo para sacar a estos corruptos del poder y darle justicia y respeto a Ciudad Juárez”, enfatizó Pérez Cuéllar durante su mensaje.

El líder fronterizo remarcó que la contienda política venidera es un compromiso colectivo por la transformación social, para terminar con el abandono de Chihuahua y la justicia que históricamente ha demandado el pueblo juarense.

Durante su discurso, el ambiente de fiesta y movilización se intensificó cuando Pérez Cuéllar cuestionó de manera directa a los miles de asistentes:

“¿Están listos para trabajar y lograr la victoria el próximo año?”

“¿Están listos para sacar a estos corruptos y huevones del poder?”

La respuesta fue una ovación unánime y un estruendoso reclamo de aprobación por parte de la base militante, ratificando el compromiso de movilización territorial.

El evento contó con la presencia de liderazgos del movimiento en la entidad, entre los que destacaron la senadora Andrea Chávez, el consejero Juan Carlos Loera, así como la representante del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, enviando una señal de fortaleza y cohesión de la coalición en el estado de Chihuahua.