Asegura Mario Vazquez que: “Marco es el Chingon”, por su designación como defensor de Chihuahua

El senador y consejero estatal del PAN en Chihuahua, Mario Vázquez, destacó la decisión del Consejo de Acción Nacional de formalizar la designación de Marco Bonilla como representante y defensor de los valores en Chihuahua.

Vázquez señaló que esta determinación representa un paso importante dentro de la definición del rumbo político del PAN en el estado y consideró que se trata de una preconfiguración de una posible candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

“Marco es el chingón; Marco es una buena persona, es limpio de corazón y limpio de intenciones, va a ser el mejor defensor de Chihuahua y vamos a retener Chihuahua en la figura de nuestro actual alcalde”, afirmó el senador.

El legislador destacó además el consenso que, dijo, se ha generado alrededor de la figura de Bonilla, señalando que no se han presentado divergencias importantes dentro del partido respecto a su designación.

En este proceso, Mario Vázquez reconoció también la participación de Gilberto Loya y Jesús Valenciano, alcalde de Delicias, quienes estuvieron en la carrera por asumir esta responsabilidad.

“La verdad que fueron unas figuras importantes”, expresó Vázquez, quien llamó a reconocer la participación de todos los perfiles y a mantener la unidad del partido.

El senador panista subrayó que, una vez formalizada la decisión por el Consejo Estatal, el siguiente paso será unir las fuerzas del PAN para hacer frente a Morena y preservar los valores chihuahuenses.

“Hoy lo que toca es unir las fuerzas para contener a Morena y poder preservar los valores chihuahuenses para los chihuahuenses”, enfatizó.

De esta manera, Mario Vázquez consideró que el PAN entra en una nueva etapa de organización y unidad rumbo a los próximos retos políticos y electorales del estado.