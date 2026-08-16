Mujer encara a Sheinbaum y golpea su camioneta en Tamaulipas; ¡Detenga a los narcos!

Un momento de tensión se vivió durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Tamaulipas, luego de que una mujer interceptara la camioneta en la que viajaba la mandataria y la confrontara para exigirle atención a un problema relacionado con la presunta pérdida de un terreno.

El episodio ocurrió en Tampico y quedó registrado en video, donde se observa a la mujer acercarse al vehículo presidencial y reclamar directamente a Sheinbaum. La ciudadana se mostró molesta durante el intercambio y rechazó el saludo de la presidenta cuando intentó darle la mano.

En las imágenes se observa cómo la mujer llega hasta la camioneta y, en medio de sus reclamos, evita estrechar la mano de la presidenta.

“No, no, no, yo no te doy la mano”, respondió cuando Sheinbaum intentó saludarla.

La situación subió de tono mientras la mujer exigía a la presidenta intervenir en el conflicto que, según su relato, enfrenta por un terreno. En el video también se observa que golpea la camioneta mientras continúa con sus reclamos.

La ciudadana aseguró que le habían quitado su propiedad y pidió a Sheinbaum que actuara contra las personas que, de acuerdo con su versión, estarían detrás del despojo.

Durante la confrontación, la mujer reclamó a la presidenta que atendiera directamente su caso y le exigió actuar contra quienes identificó como los responsables de haberle quitado su terreno.

Sheinbaum intentó obtener información para conocer el caso y le pidió a la ciudadana que proporcionara datos que permitieran ubicar el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Sin embargo, la mujer mantuvo una actitud confrontativa y continuó exigiendo una respuesta inmediata.

“Resuélvelo y punto”, insistió durante el intercambio.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la presidenta le pidió información para poder dar seguimiento a su denuncia.

La mujer evitó proporcionar su nombre y explicó que prefería dar los nombres de los presuntos responsables, debido a que temía por su seguridad.

De acuerdo con su reclamo, se trataría de personas vinculadas con el despojo de su terreno, por lo que pidió que las autoridades actuaran contra ellos.

La mujer también cuestionó a Sheinbaum durante el intercambio y le reclamó que, desde su perspectiva, las autoridades no habían resuelto su situación.

A pesar del tono de la confrontación, la presidenta intentó conocer más detalles de la denuncia. Sheinbaum pidió a la mujer precisar la dirección relacionada con el terreno para poder identificar el lugar y conocer la situación.

El intercambio terminó después de varios reclamos, cuando la ciudadana se alejó de la camioneta presidencial.

El video rápidamente llamó la atención en redes sociales debido a la manera en que la mujer interceptó el vehículo, rechazó el saludo de la presidenta y exigió que se atendiera su denuncia.

Esta señora representa muchos mexicanos que quisieran tener el valor de decirle a la señora yo a ti no te saludo



No te voy a dar mi dirección para que me vayan a matar, te doy la dirección de los narcos



Qué fuerte imagen de su popularidad al 70% pic.twitter.com/N7JYmcfYEP — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) August 16, 2026

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