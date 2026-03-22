En el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dejó clara su aspiración de encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

Ante cientos de asistentes, el también consejero nacional de Morena afirmó que está listo para asumir el reto, destacando que existe rumbo, convicción y fuerza para consolidar el proyecto en la entidad.

“Tenemos la voluntad inquebrantable, la determinación absoluta y la fuerza necesaria para que la transformación llegue a todo Chihuahua”, expresó el líder morenista.

Pérez Cuéllar explicó que el proceso interno del partido ya está en marcha y que será a través de una encuesta estatal como se definirá quién coordinará los trabajos de organización. En ese sentido, convocó a la ciudadanía a sumarse activamente, recorriendo colonias, municipios y comunidades para fortalecer el proyecto que conducirá a la definición como coordinador estatal.

“Vengo a pedirles su confianza para encabezar este esfuerzo. Lo importante es que Chihuahua tenga un gobierno alineado con la transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, subrayó.

Durante el evento, el diputado federal Carlos Castillo Pérez respaldó el liderazgo del alcalde juarense, señalando que su experiencia al frente de Ciudad Juárez lo posiciona como una de las figuras más sólidas para conducir esta etapa del movimiento en el estado.

En la misma línea, la diputada federal Mayte Vargas destacó que Pérez Cuéllar reúne dos cualidades clave en la vida pública: la humildad y la experiencia para gobernar, virtudes que —dijo— comparte con el propio Benito Juárez, quien habría reunido mucha experiencia en la vida pública, desde los espacios mas sencillos hasta la presidencia de la República.

El encuentro reunió a miles de simpatizantes de distintas regiones del estado, así como liderazgos como los diputados locales: Cuauhtémoc Estrada, Ma Antonieta Pérez, Pedro Torres, Jael Argüelles, Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, Brenda Ríos, Leticia Ortega, Herminia Gómez; así como los diputados federales Carlos Castillo, Mayté Vargas y Alejandro Pérez Cuéllar; además de la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, esposa del alcalde, y la síndica de ciudad Juárez, Ana Carmen Estrada. Además de varios alcaldes y liderazgos de Morena y afines a la 4T, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar la Cuarta Transformación en Chihuahua.