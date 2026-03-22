Luego de una exhaustiva revisión de cámaras de vigilancia, recorridos y múltiples entrevistas, el trabajo coordinado y conjunto entre la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, permitió ubicar y detener a Vianey Esmeralda H. G. y a Brayan Gabriel S.A., quienes en primera instancia fueron arrestados por delitos contra la salud, al encontrarse en posesión de droga.

Los arrestos se realizaron en hechos distintos, la tarde del pasado miércoles 18 de marzo, y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Narcomenudeo en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien contaba con 48 horas de plazo inicial para realizar las investigaciones por este delito.

Una vez agotado este periodo, fueron trasladados a Ciudad Judicial, para que ambos enfrentaran su respectiva audiencia inicial, en la que se les formuló por delitos contra la salud, y en la que el Juez de Control impuso la medida cautelar de firma mensual, y se estableció la fecha de la audiencia de vinculación o no a proceso.

Una vez que serían dejados en libertad, al salir del edificio, elementos de la AEI adscritos al departamento de Órdenes de Aprehensión, los esperaban para notificarles que enfrentan una investigación por el delito de homicidio agravado calificado, bajo la causa penal 1182/2026, cometido en perjuicio de un menor de edad, de iniciales E.D.S.H.

Fueron trasladados al Centro de Detención Provisional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en donde permanecen resguardados, para mañana domingo ser trasladados a la audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada por el delito de homicidio agravado calificado.

Las labores de inteligencia de las corporaciones involucradas, permitieron la localización de los probables responsables, por lo que la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de procuración de justicia y esclarecimiento de los delitos de alto impacto que agravian a las Niñas, Niños y Adolescentes.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).