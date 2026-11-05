— Maru sale del bache y reactiva su agenda pública

— Index Juárez tira la casa por la ventana

El diputado morenista Cuauhtémoc Estrada se voló la barda, y es que en un afán protagónico frente a cámaras y reflectores opinó sobre las recientes elecciones en el vecino país del norte y opinó que “perdieron los racistas y trumpistas chihuahuenses”.

Lo anterior en franca alusión de los personajes panistas y priístas de Chihuahua que según se perspectiva apoyan a Donald Trump y al gobernador texano Greg Abbott.

Desde la torre legislativa allá en chihuahuitas tierras el coordinador de la bancada morenista salió a celebrar los triunfos demócratas en Estados Unidos y hasta sentenció a los perdedores, resulta que los resultados electorales estadounidenses también son méritos de su interpretación política y demérito de sus adversarios locales. Faltaba más.

Y es que, después de casi ocho años gobernando el país, los morenos parecen no tener responsabilidad en absolutamente nada. Son impolutos, demócratas de nacimiento y, por supuesto, mantienen relaciones políticas perfectas con los demócratas estadounidenses.

Lo curioso es que, mientras presumen sus supuestas credenciales democráticas, siguen buscando culpables hasta debajo de las piedras para justificar lo que no pueden resolver; ahí esta el caso de la morenista Guadalupe Taddei y su red de corrupción desmedida.

Ahora resulta que también son expertos en política electoral estadounidense y hasta reparten certificados de buenos y malos mexicanos según la simpatía que tengan por Trump.

A este paso, si los republicanos pierden otra elección, Morena seguramente se adjudicará la victoria. Y si ganan, ya sabemos: será culpa del PRIAN.

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La gobernadora Maru Campos parece querer retomar el ritmo de sus actividades públicas en la entidad, luego de los entuertos que ha enfrentado con la Federación, particularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre ellos está la polémica que se desató tras la divulgación del contenido de la conversación que sostuvo con ella en el aeropuerto de Ciudad Juárez, así como el caso de la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno.

Ayer, Campos anduvo bastante activa y encabezó la ceremonia “Vidas que cambian vidas”, en la que reconoció a 54 personas voluntarias que colaboran con el DIF Estatal en actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado.

Días atrás, la gober también levantó polvareda política con su asistencia al Segundo Informe Legislativo del diputado federal priista Alejandro Domínguez. Vale recordar que su presencia en ese evento dio mucho de qué hablar, pues coincidió nada menos que con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, un encuentro que tuvo repercusiones y comentarios a nivel nacional.

Se espera que la agenda pública de Maru para los próximos días venga mucho más tupida de eventos. También se anticipa que la próxima semana se dé una vueltecita por esta ciudad fronteriza, donde tiene varios pendientes: desde la entrega de obras y apoyos hasta asuntos eminentemente políticos, con un marcado ingrediente preelectoral.

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Hoy en Index Juárez andarán de manteles largos. Y no es para menos, pues este jueves 5 de noviembre la industria maquiladora echará la casa por la ventana para celebrar uno de los sectores que han marcado la historia y el desarrollo económico de esta frontera.

Desde muy temprano, el Centro de Convenciones Cibeles será escenario de la ceremonia conmemorativa del Día de la Industria Maquiladora, donde se entregarán reconocimientos a las mejores plantas de manufactura, así como a trabajadores que han dedicado buena parte de su vida a las líneas de producción.

También se entregará la Presea Jaime Bermúdez Cuarón, uno de los máximos reconocimientos de Index Juárez, con el que se distingue la trayectoria, el esfuerzo, el crecimiento y la responsabilidad social de quienes forman parte de esta actividad.

Y es que hay que recordar que Ciudad Juárez no se convirtió de la noche a la mañana en una potencia manufacturera. Aquí nació la industria maquiladora en México, allá por 1965, y desde entonces miles de familias han encontrado en este sector una oportunidad de empleo y desarrollo.