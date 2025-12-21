Inicio » Culminó “Posada Juárez en la avenida Juárez” con saldo blanco
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que el evento masivo “Posada Juárez en la Avenida Juárez”, celebrado este sábado en el corazón de la ciudad, concluyó con un saldo blanco, gracias a un operativo de seguridad integral y la colaboración ciudadana.

El operativo, coordinado por la Dirección de Policía Especial, desplegó a los elementos municipales quienes se distribuyeron de manera estratégica en el perímetro del evento para garantizar la protección de los asistentes.

El evento, que dio inicio al público a las 16:00 horas en la zona de las Calles Dr. Ignacio Mejía y Azucenas, registró un aforo de más de 4 mil personas, según lo reportado por los organizadores. La velada comenzó oficialmente con la participación de los grupos musicales Cóctel Light Music y Karma Music Live, así como de los DJ El Chavo y DJ Town.

Para asegurar una logística segura y ordenada, el operativo contó con el apoyo interinstitucional de agentes de Seguridad Vial, Departamento de Bomberos y Protección Civil, así como de Rescate Municipal.

La presencia coordinada de estas corporaciones permitió prevenir incidentes y brindar una respuesta inmediata en caso de requerirse, lo que contribuyó al desarrollo pacífico de la festividad.

La SSPM reconoce el comportamiento ordenado y responsable de las familias juarenses que participaron en este evento de convivencia navideña, así como la coordinación efectiva entre las distintas dependencias municipales

